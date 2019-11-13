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Следствие на Украине обвинило владельца VAB Bank в растрате кредита НБУ на $48 млн

По данным "Украинской правды", речь идет о собственнике банка Олеге Бахматюке и бывшем главе правления финансового учреждения Денисе Мальцеве

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение владельцу, а также бывшему главе правления VAB Банк в растрате 1,2 млрд гривен (около $48 млн) кредита, выданного Национальным банком Украины (НБУ) в 2014 году.

"13 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили фактическому собственнику и экс-главе правления ПАО VAB Банк о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ", - сказано в сообщении НАБУ.

Издание "Украинская правда" сообщило, что речь идет о собственнике банка Олеге Бахматюке и бывшем главе правления финансового учреждения Денисе Мальцеве. Поскольку местонахождение подозреваемых лиц не установлено, обвинения были отправлены по месту регистрации.

"Таким образом круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом, предоставленным НБУ, увеличился до 10", - сообщили в НАБУ. Там уточнили, что 11-12 ноября этим лицам, среди которых были действующие и бывшие представители НБУ, VAB Банк и ряда частных компаний, также были предъявлены обвинения по этому делу.

12 ноября НАБУ сообщило о задержании ряда бывших и действующих сотрудников НБУ, среди которых экс-первый замглавы регулятора и нынешний глава правления "Райффайзен банк аваль" Александр Писарук. САП намерена в суде просить избрания для него меры пресечения в виде ареста.

Кроме того, в ночь на 13 октября суд на Украине также арестовал на два месяца по данному делу экс-директора генерального департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу с альтернативой залога в 15 млн гривен (более $612 тыс.).

НБУ в октябре 2014 года выдал на два года стабилизационный кредит VAB Банк, а спустя чуть более месяца признал банк неплатежеспособным. 20 марта 2015 года регулятор решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать. Впоследствии банк кредит не вернул. По данным следствия, при оформлении кредита стоимость залогового имущества банка была завышена в 25 раз, о чем знали должностные лица НБУ.

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