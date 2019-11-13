ИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года. За соответствующий законопроект в среду проголосовали 240 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Проект, предложенный правительством, поддержала в основном фракция президента "Слуга народа" (227 голосов) и 13 внефракционных депутатов.

Законопроект, в частности, вносит изменения в Земельный кодекс в части приобретения права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Такое право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства.

При этом установлены ограничения по концентрации земли - 35% в пределах объединенной территориальной общины, 8% - в пределах области, 0,5% (около 200 тыс. га) в пределах государства.

Кроме правительственного, депутаты подали еще 10 земельных законопроектов.

Категорически против рынка сельхозземель выступила фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина". "Европейская солидарность", "За будущее" и "Голос" предлагали отложить принятие решения и продолжить консультации.

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