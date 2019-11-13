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Макрон встретился с главой "Лаборатории Касперского"

Вице-президент компании по связям с госорганами Антон Шингарев сообщил, что встреча была короткой

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон на полях Парижского форума мира кратко побеседовал с главой компании "Лаборатория Касперского" Евгением Касперским. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил вице-президент компании по связям с госорганами Антон Шингарев.

"Это была очень короткая встреча, протокольная, пожали руки, рассказали, что мы делаем, почему поддерживаем форум мира", - отметил он.

"Тот факт, что Евгений с ним коротко встретился, означает, что нас воспринимают как серьезного, хорошего игрока, надежного партнера", - добавил он.

Шингарев также указал, что компания была одной из первых, кто поддержал инициативу Франции в сфере кибербезопасности - Paris Call.

По словам вице-президента, французский рынок для компании является одним из главных в Европе и входит в Топ-10 компании в мире. "Это очень важный рынок для нас", - подчеркнул он.

Теги
РоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
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