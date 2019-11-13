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Премьер Армении подчеркнул новый уровень отношений между Ереваном и Москвой

По словам Никола Пашиняна, данное обстоятельство позволяет более интенсивно решать некоторые задачи двусторонней повестки с РФ, избегая неопределенных ситуаций

ЕРЕВАН, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что наладившийся после смены власти в стране в мае 2018 года между Ереваном и Москвой интенсивный диалог на уровне руководства утверждать о выходе двусторонних отношений на качественно новый уровень. Об этом он заявил в среду в парламенте, отвечая на вопрос одного из депутатов.

"После бархатной революции в стране в 2018 году у российской стороны возникло множество вопросов, которые касались всех сфер наших отношений. То, что произошло в Армении, никто не мог предсказать. Но в течение прошедших полутора лет мои контакты с лидером РФ продемонстрировали не имеющую аналогов динамику, что позволило найти ответы на многие вопросы. Я могу сказать, что наши отношения вышли на качественно новый уровень", - отметил глава армянского кабмина.

По словам Пашиняна, данное обстоятельство позволяет более интенсивно решать некоторые задачи двусторонней повестки с РФ, избегая неопределенных ситуаций.

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АрменияРоссия
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