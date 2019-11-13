СМИ: военная колонна США вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке

ТАСС, 13 ноября. Колонна американских военных машин пересекла иракско-сирийскую границу и вошла на территорию северной сирийской провинции Хасеке. Об этом в среду сообщило агентство SANA.

По имеющимся данным, колонна состоит из более 20 армейских внедорожников Humvee и двух специальных платформ для перевозки боевых самолетов. Военная колонна пересекла границу с Ираком в местечке Эль-Валид.

Отмечается, что вся указанная американская военная техника расположилась в нефтеносном районе на северо-востоке Сирии близ месторождения Ауда. Въехавшая с территории Ирака техника сосредоточена около селения Химу, которое находится на западе от приграничного города Камышлы.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому, по данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.