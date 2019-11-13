Пхеньян считает предательством проведение американо-южнокорейских учений

ТАСС, 13 ноября. КНДР расценивает проведение американо-южнокорейских маневров предательским шагом, угрожающим национальной безопасности народной республики. Об этом заявил представитель Государственного совета КНДР, высказывания которого приводит в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Пхеньян, согласно достигнутым ранее договоренностям, принял все возможные меры для снижения военной напряженности и создания атмосферы доверия. Однако, с американской стороны ответных шагов КНДР не увидела и чувствует себя преданной", - подчеркнул представитель Госсовета страны.

Он также отметил, что "Пхеньян более не намерен терпеть безрассудные выходки США, которые за оказанную им доброжелательность отплатили действиями, равносильными предательству".

По словам представителя Госсовета, Пхеньян открыт к диалогу, но в случае давления готов вести переговоры и с позиции силы. "Если текущая ситуация не изменится, США столкнутся с серьезными угрозами и горько пожалеют о сделанных ошибках", - подытожил северокорейский чиновник.

Ранее сообщалось, что в середине ноября Соединенные Штаты и Республика Корея планируют провести совместные учения ВВС, которые станут сокращенным вариантом полномасштабных маневров Vigilant Ace ("Виджилант эйс"). С прошлого года Сеул и Вашингтон отменили несколько учений, поскольку военные маневры двух стран рассматриваются в Пхеньяне как провокация. Власти КНДР неоднократно призывали Южную Корею прекратить учения с США, так как они не способствуют налаживанию диалога.

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Государственном департаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.