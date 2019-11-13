Иранский объект Фордо готов к обогащению урана до 20%

ТЕГЕРАН, 13 ноября. /ТАСС/. Иранское атомное предприятие в Фордо готово к обогащению урана до 20%. Об этом, как передает агентство Mehr, сообщил в среду директор объекта Шахид Али Мохаммади.

"Мы уже запустили ряд устройств по обогащению в Фордо и в ближайшее время введем в эксплуатацию дополнительные механизмы", - отметил Али Мохаммади, уточнив, что "предприятие готово обогащать уран до 20%".

Он добавил, что "мощность объекта в Натанзе в 17 раз превышает показатели завода в Фордо". "Мы рассчитываем, что на новом этапе нам удастся производить в Натанзе топливо для пяти атомных станций, таких как АЭС "Бушер", - сказал чиновник.

9 ноября власти отдали распоряжение Организации по атомной энергии Ирана осуществлять обогащение урана на объекте в Фордо до 5%.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки. Будущее этой договоренности оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.