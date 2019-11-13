КНДР призвала США отказаться от проведения совместных учений с Южной Кореей

ПХЕНЬЯН, 13 ноября. /ТАСС/. Руководство КНДР обратилось с призывом к США отказаться от проведения очередных совместных учений с Южной Кореей, которые, по мнению Пхеньяна, усиливают напряженность на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госсовета народной республики, текст которого опубликовало в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы однозначно определили совместные военные учения, планируемые США и Южной Кореей, в качестве основного фактора выхода из-под контроля напряженности на Корейском полуострове и в регионе, выразили глубокую обеспокоенность этим и неоднократно предупреждали, чтобы они остановили их проведение, - подчеркивается в заявлении. - Несмотря на наши неоднократные предупреждения, США и южнокорейская сторона решили настоять на проведении военных учений, враждебных по отношению к КНДР, в самое сложное время, что еще больше разозлило наших людей, мешая им сохранять терпение, которое они до сих пор проявляли".

При этом официальный представитель Госсовета народной республики выразил сожаление, что "США относятся без должного внимания" к установленному КНДР до конца нынешнего года крайнему сроку возобновления переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном.

"В настоящее время, когда одна сторона отступает от своих обязательств и в одностороннем порядке предпринимает враждебные шаги, у другой стороны нет ни повода, ни оправдания для того, чтобы оставаться связанной своими обязательствами, - отмечается в заявлении. - Более того, времени [для проведения переговоров] не осталось".

"США должны задуматься над тем, что они могут сделать в последние короткие часы, - резюмировал представитель Госсовета КНДР. - Они столкнутся с большей угрозой и будут вынуждены признать свою неудачу, если не предпримут никаких действий, чтобы изменить нынешнюю тенденцию".