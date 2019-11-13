Сторонники левых политических сил Бразилии стягиваются к посольству Венесуэлы

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Сторонники левых политических сил Бразилии в среду устроили стихийный митинг у ворот посольства Венесуэлы в Бразилиа. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, они выступают против попытки захвата дипмиссии, предпринятой сторонниками лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо ранним утром.

Люди с атрибутикой Партии трудящихся (ПТ) и Единого профсоюза трудящихся выстроились перед входом на территорию посольства и скандируют лозунги в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, бьют в барабаны, вступают в словесные перепалки с находящимися здесь же сторонниками Гуайдо. Ворота дипмиссии перекрыты вооруженными сотрудниками полиции, которые не вмешиваются в происходящее.

Как заявил ранее временный поверенный в делах Венесуэлы в Бразилии Фредди Мереготе, неизвестные лица продолжают находиться на территории посольства, несмотря на то, что дипломатам удалось выдворить их из здания, где находятся в т. ч. супруги и дети работников дипмиссии. "Мы призываем международное сообщество дать свою оценку происходящему", - продолжил дипломат.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, в которую входит Бразилия; Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.