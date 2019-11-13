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Правящая на Украине партия готовит инициативу об отмене призыва в армию

Возможность отмены воинского призыва на Украине будет зависеть от финансовых ресурсов государства, отметил депутат Давид Арахамия

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Парламентская фракция правящей на Украине партии "Слуга народа" работает над законодательной инициативой о поэтапной отмене призыва на военную службу и переходе к профессиональной армии. Об этом заявил в среду глава фракции этой партии в Верховной раде Давид Арахамия.

"У нас есть общее видение: отменить призыв вообще, когда возникнет такая возможность", - цитирует слова Арахамии агентство "Укринформ". Политик пояснил, что возможность отмены воинского призыва на Украине будет зависеть от финансовых ресурсов государства и от наличия достаточного числа добровольцев для службы в армии.

"Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию, - пояснил Арахамия предполагаемый путь реализации реформы. - Затем увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20%. То есть таким пошаговым путем дойти можно до 100%".

На вопрос о том, на каком этапе находится процесс разработки законодательной инициативы, Арахамия сказал: "Сейчас это на стадии концепта и расчетов".

Один из основателей партии "Слуга народа" Владимир Зеленский после избрания президентом Украины в апреле нынешнего года обнародовал свою военную доктрину, одним из положений которой является отмена призыва и создание профессиональной армии по стандартам НАТО. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в конце прошлой недели заявил на телеканале ТСН, что его личной целью на посту главы военного ведомства является отмена обязательного призыва в армию. Он добавил, достижение этой цели не будет быстрым и этого не удастся добиться в течение одного года.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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