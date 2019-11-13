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Лидер оппозиции Пакистана объявил о начале общенациональных протестов

Сидячая забастовка в Исламабаде длилась 13 дней

ИСЛАМАБАД, 13 ноября. /ТАСС/. Лидер крупнейшей религиозной оппозиционной партии Пакистана "Джамаат улема-е-Ислами" Фазл-ур-Рехман объявил об окончании сидячей забастовки в Исламабаде и начале акций протеста по всей стране.

"Мы завершаем сидячую забастовку в Исламабаде после 13 дней, - заявил он. - Вместо этого мы начинаем протесты по всей стране". Политик также подчеркнул, что оппозиция продолжит протесты, пока премьер-министр Имран Хан не подаст в отставку.

По его словам, протестующие уже перекрыли дорогу Кветта - Чаман [крупнейшая дорога из Пакистана в Афганистан]. "С завтрашнего дня будет заблокирована дорога, соединяющая провинции Пенджаб и Синд, другие автотрассы", - добавил он.

Правительственная переговорная группа во главе с министром обороны Пакистана Первезом Хаттаком провела серию переговоров с представителями оппозиции. Премьер уполномочил их принять любые пожелания оппозиции за исключением требований об отставке главы правительства. Оппозиция отказалась обсуждать предложения властей и продолжает настаивать на проведении досрочных выборов в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) и отставке премьера. После нескольких неудачных раундов переговоров лидеры оппозиции обсудили дальнейший план проведения протестов и приняли решение приступить в блокировке крупнейших магистралей страны.

27 октября сторонники "Джамаат улема-е-Ислами" совместно с другими крупными оппозиционными объединениями выдвинулись в направлении Исламабада из различных городов Пакистана. 31 октября колонна достигла Исламабада, где заняла предоставленную столичным муниципалитетом площадку для акции протеста. Организаторы планировали начать там бессрочную сидячую забастовку с требованием ухода премьера.

Теги
ПакистанХан, Имран
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