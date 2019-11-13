Власти Бразилии заявили о непричастности к попытке захвата посольства Венесуэлы

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Бразилии не причастны к произошедшей в среду попытке захвата посольства Венесуэлы в Бразилиа сторонниками венесуэльской оппозиции. Соответствующее заявление распространило управление государственной безопасности Администрации президента южноамериканской республики.

"Президенту не было известно о вторжении в посольство Венесуэлы сторонниками Хуана Гуайдо, и он не призывал к этому", - говорится в документе. По мнению ведомства, безответственные и легковерные люди пытаются использовать данное событие в целях нарушения общественного порядка и стабильности.

"Федеральные силы безопасности принимают меры в целях мирного разрешения ситуации и ее нормализации", - уточняет ведомство.

Рано утром в среду группа одинаково одетых людей спортивного телосложения проникли на территорию посольства Венесуэлы в Бразилиа и попытались захватить его. Часть из них была вытеснена из здания дипмиссии и находятся у входа. По словам находящихся в посольстве Венесуэлы бразильских политиков, здесь также находится представитель местного МИД.

К посольству продолжают стягиваться сторонники левых политических сил Бразилии, выражающие поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, в которую входит Бразилия; Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.