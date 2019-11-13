Болсонару осудил внешнее вмешательство в ситуацию с посольством Венесуэлы

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару осудил вмешательство внешних игроков в ситуацию вокруг попытки захвата посольства Венесуэлы в Бразилии. Об этом политик написал в среду в своем аккаунте в Twitter.

"В связи с произошедшим в посольстве Венесуэлы мы не приемлем вмешательство внешних сил", - говорится в публикации. Болсонару также уточнил, что власти принимают меры по восстановлению общественного порядка и предотвращения насилия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Рано утром в среду группа одинаково одетых людей спортивного телосложения проникли на территорию посольства Венесуэлы в Бразилиа и попытались захватить его. Часть из них была вытеснена из здания дипмиссии и находятся у входа. По словам находящихся в посольстве Венесуэлы бразильских политиков, здесь также находится представитель местного МИД.

К посольству продолжают стягиваться сторонники левых политических сил Бразилии, выражающие поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, в которую входит Бразилия, Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.