Конгрессмен Шифф считает, что расследование против Байдена не в национальных интересах США

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ, от штата Калифорния) считает, что расследования против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера не в национальных интересах. Об этом он заявил в среду на первых публичных слушаниях по импичменту нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Шифф является одним из инициаторов процедуры расследования дела об отстранении от должности Трампа.

"В этом году Владимир Зеленский был избран президентом Украины на платформе завершения конфликта и борьбы с коррупцией, - сказал Шифф. - Зеленский сразу принялся устанавливать отношения с самым сильным заступником - с США". "Вопрос импичмента состоит в том, использовал ли Трамп слабость союзника и приглашал ли Украину вмешаться в наши выборы; выставлял ли условием возможности встречи и предоставления военной помощи проведение расследований, которые помогут ему в избирательной кампании", - добавил он.

По мнению конгрессмена, дело "одновременно простое и ужасное". "Импичмент - это конституционный процесс, который конгрессмены обязаны использовать при необходимости", - отметил он. "Эти расследования [против Джозефа Байдена и его сына Хантера] не в национальных интересах США, они в интересах Трампа и его предвыборной кампании 2020 года", - добавил Шифф.

Повод для импичмента

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности Хантера Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании переизбраться на второй срок.