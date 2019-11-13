Шифф заявил, что не знает имени автора жалобы на разговор Трампа с Зеленским

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф утверждает, что не знает имени неназванного сотрудника американской разведки, который оформил жалобу на вызвавший у него тревогу телефонный разговор президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в среду на первых публичных слушаниях по импичменту Трампа.

"Когда мы сможем проголосовать на тему того, чтобы у нас была возможность увидеть осведомителя? Из всех 435 членов Конгресса вы являетесь единственным, кто знает, кем является этот человек, а сотрудники вашего аппарата были единственными, кто имел возможность поговорить с этим человеком", - обратился к Шиффу конгрессмен-республиканец от штата Огайо Джим Джордан. "Это неправда, я не знаю личность осведомителя. Я намерен сделать так, чтобы его личность была сохранена в тайне", - ответил Шифф, который является одним из инициаторов процедуры расследования в рамках импичмента.

Республиканцы потребовали у Шиффа рассмотреть вопрос о вызове осведомителя для дачи показаний Конгрессу прямо сейчас, однако председатель комитета заявил, что голосование на эту тему будет возможно только после окончания текущего заседания с участием временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента. Ранее Шифф заявлял, что считает выступление указанного сотрудника американской разведки "излишним и нецелесообразным", поскольку он уже предоставил всю имевшуюся у него информацию.

Запрет на вопросы

В свою очередь республиканка от штата Нью-Йорк Элиза Стефаник обратила внимание на то, что в ходе предыдущих закрытых слушаний Шифф как председатель комитета не позволял конгрессменам задавать некоторые вопросы приглашенным чиновникам. "Господин председатель, будете ли вы запрещать свидетелям отвечать на вопросы членов комитета, как вы уже делали на закрытых слушаниях?" - спросила она. "Единственными случаями, когда я препятствовал тому, чтобы свидетели отвечали на вопросы <...>, были ситуации, когда становилось очевидно, что члены комитета стремятся раскрыть личность осведомителя", - ответил Шифф.

Причастности Шиффа к подготовке жалобы

Ранее Трамп заявлял о том, что данные, имеющиеся в распоряжении администрации США, показывают, что к подготовке жалобы осведомителя мог быть причастен сам Шифф. По словам Трампа , он, возможно, лично помогал писать ее.

Ранее газета NYT сообщила, что Шифф узнал о намерении одного из сотрудников спецслужб подать жалобу по поводу разговора Трампа с Зеленским за несколько дней до того, как рапорт был официально составлен. Разведчик, по версии газеты, сам вышел на контакт с одним из помощников Шиффа и в общих чертах рассказал ему, о чем речь. При этом, по утверждению помощников конгрессмена, текст жалобы ни они, ни конгрессмен заранее не видели.

Повод для импичмента

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в стремлении переизбраться на второй срок.