США обсудят ракетную угрозу на Ближнем Востоке на встрече рабочей группы в Бухаресте

ТАСС, 13 ноября. Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд 14-15 ноября отправится в столицу Румынии для участия в заседании рабочей группы по противодействию распространению оружия массового поражения на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном в среду на сайте Госдепартамента.

"Рабочая группа продолжит обсуждения, которые начались [на международной министерской встрече по Ближнему Востоку] в Варшаве, и тщательно проанализирует угрозу распространения ракет, а также рассмотрит, какие шаги следует принять на коллективном и индивидуальном уровнях, чтобы предотвратить дальнейшее распространение оружия и сопутствующих технологий [в регионе]", - говорится в сообщении ведомства.

Встреча пройдет в рамках договоренностей, принятых участниками международной министерской встречи по Ближнему Востоку, которая прошла в феврале 2019 года в Варшаве и была созвана по инициативе США. Так, участники конференции заявили о создании рабочих групп для поиска решений проблем, существующих в регионе, в том числе противодействии терроризму, распространению оружия массового поражения, а также кибернетической и энергетической безопасности и соблюдении прав человека.