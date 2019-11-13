Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США обсудят ракетную угрозу на Ближнем Востоке на встрече рабочей группы в Бухаресте

Рабочая группа продолжит обсуждения, которые начались в Варшаве, рассказал помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд

ТАСС, 13 ноября. Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд 14-15 ноября отправится в столицу Румынии для участия в заседании рабочей группы по противодействию распространению оружия массового поражения на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном в среду на сайте Госдепартамента.

"Рабочая группа продолжит обсуждения, которые начались [на международной министерской встрече по Ближнему Востоку] в Варшаве, и тщательно проанализирует угрозу распространения ракет, а также рассмотрит, какие шаги следует принять на коллективном и индивидуальном уровнях, чтобы предотвратить дальнейшее распространение оружия и сопутствующих технологий [в регионе]", - говорится в сообщении ведомства.

Встреча пройдет в рамках договоренностей, принятых участниками международной министерской встречи по Ближнему Востоку, которая прошла в феврале 2019 года в Варшаве и была созвана по инициативе США. Так, участники конференции заявили о создании рабочих групп для поиска решений проблем, существующих в регионе, в том числе противодействии терроризму, распространению оружия массового поражения, а также кибернетической и энергетической безопасности и соблюдении прав человека.

Теги
СШАРумыния
Реклама на ТАСС
СМИ: переговоры Трампа и Эрдогана в Вашингтоне продлились более часа
Встреча двух президентов проходила в закрытом для прессы режиме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС