Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: лучше совершенствовать договоры в сфере вооружения, чем разрушать их

Глава исследовательского центра Института международных и стратегических отношений, бывший посол Французской Республики в России Жан де Глиниасти отметил, что действия главы Белого дома могут быть продиктованы его желанием в первую очередь предвосхитить рост арсеналов Китая

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Целесообразнее совершенствовать существующие договоры в сфере вооружений, чем разрушать их. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС высказал руководитель исследований глава исследовательского центра Института международных и стратегических отношений, бывший посол Французской Республики в России Жан де Глиниасти, комментируя решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Гораздо разумнее совершенствовать существующие договоры в сфере контроля над вооружениями, чем разрушать их", - считает дипломат. По его мнению с аргументацией США трудно согласиться.

"Скорее всего, президент США Дональд Трамп, когда он выходит из ДРСМД и угрожает отказом от продления ДСНВ, озабочен не позицией России и не желанием повысить уровень безопасности Евросоюза, - полагает эксперт. По мнению де Глиниасти, действия главы Белого дома могут быть продиктованы его желанием в первую очередь предвосхитить рост арсеналов Китая.

"Но и в этом случае, по логике вещей, гораздо лучше привлечь Китай к переговорам по расширению соглашений, нежели разрушать существующие договоренности", - заметил он.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, подтвердил намерение США с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, глава Белого дома не ответил.

Теги
СШАФранцияТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
В Анкаре заявили, что турецкая делегация провела плодотворные переговоры в Вашингтоне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС