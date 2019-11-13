Эксперт: лучше совершенствовать договоры в сфере вооружения, чем разрушать их

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Целесообразнее совершенствовать существующие договоры в сфере вооружений, чем разрушать их. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС высказал руководитель исследований глава исследовательского центра Института международных и стратегических отношений, бывший посол Французской Республики в России Жан де Глиниасти, комментируя решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Гораздо разумнее совершенствовать существующие договоры в сфере контроля над вооружениями, чем разрушать их", - считает дипломат. По его мнению с аргументацией США трудно согласиться.

"Скорее всего, президент США Дональд Трамп, когда он выходит из ДРСМД и угрожает отказом от продления ДСНВ, озабочен не позицией России и не желанием повысить уровень безопасности Евросоюза, - полагает эксперт. По мнению де Глиниасти, действия главы Белого дома могут быть продиктованы его желанием в первую очередь предвосхитить рост арсеналов Китая.

"Но и в этом случае, по логике вещей, гораздо лучше привлечь Китай к переговорам по расширению соглашений, нежели разрушать существующие договоренности", - заметил он.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, подтвердил намерение США с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, глава Белого дома не ответил.