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В НАТО заявили, что альянс не должен заниматься темой покупки С-400 Турцией

Это "не разговор для альянса", отметил председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) не должна заниматься проблематикой приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Такое мнение выразил в среду на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич.

"Это не разговор для альянса. Не альянс должен говорить странам, что им приобретать", - убежден британский военачальник. Он комментировал вопрос о ситуации вокруг покупки Анкарой ЗРС С-400.

Одновременно Пич подчеркнул, что НАТО всегда выступала за обеспечение оперативной совместимости военной техники внутри альянса и продолжит настаивать на этом. "Конечно, закупки - это суверенный выбор. Однако НАТО на протяжении всей своей истории ясно говорила о том, что мы концентрируем внимание на обеспечении оперативной совместимости между союзниками [по альянсу], военная техника должна быть оперативно совместимой. <...> Это приоритет альянса и всегда будет оставаться таковым", - отметил руководитель Военного комитета, находящийся с визитом в Вашингтоне.

Кроме того, он фактически отверг возможность исключения в будущем Турции из НАТО ввиду обострения отношений между Анкарой и Вашингтоном, а также определенного сближения первой с Москвой. "НАТО, конечно, является организацией, эволюционировавшей со времен заключения Вашингтонского договора в 1949 году. <...> Турция является важным союзником этого альянса с середины 1950-х годов. Эта ситуация не изменилась. Геостратегические причины членства Турции не поменялись. Размер и мощь турецких Вооруженных сил известны. Следовательно, Турция является важным альянсом НАТО и играет роль в командной структуре НАТО", - сказал Пич.

"Потенциал, который Турция привносит в альянс, важен для него. У Турции есть законные обеспокоенности в сфере безопасности. Так что Турция остается важным членом альянса. Отношения в военной области с Турцией по-прежнему чрезвычайно прочны, и они очень важны. У меня сохраняются прочные отношения с главой Генштаба ВС Турции и турецкими военными. Мы продолжаем приветствовать поддержку Турцией многих миссий и видов деятельности альянса и благодарить [Анкару за это]", - добавил главный маршал.

С-400, F-35 и Турция

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет 2,5 млрд долларов. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. Пентагон 17 июля официально объявил о запуске процесса исключения Турции из программы производства американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Министерство обороны США пояснило, что данный шаг не является частью санкций. Последние могут быть введены в дополнение к решению по F-35. Тем не менее 28 августа министр обороны США Марк Эспер допустил, что Вашингтон рассмотрит возможность возвращения Анкары в программу создания F-35, если Турция избавится от С-400.

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