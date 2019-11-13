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Пемпео заявил о необходимости США учитывать угрозы со стороны Китая

По словам госсекретаря, Соединенным Штатам нужно оперативно реагировать на них

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. США необходимо учитывать угрозы со стороны КНР и быстро на них реагировать. Такое мнение высказал в среду госсекретарь США Майкл Помпео в интервью радиопрограмме Hugh Hewitt Show.

На вопрос о том, действительно ли Китай обладает такими "ассиметричными возможностями для создания угрозы для США, которыми не обладал СССР", госсекретарь подчеркнул, что "необходимо учитывать такие угрозы". "Мы не делаем этого достаточно быстро", - добавил он, выразив при этом уверенность в том, что "наша демократическая система сможет ответить, если ей будет брошен вызов".

По его утверждению, председатель КНР Си Цзиньпин "использует имеющиеся у него средства для того, чтобы поставить под угрозу свободы". "Мы видели, как они используют экономическую мощь по всему миру для того, чтобы оказать нажим на правительства с тем, чтобы те действовали таким образом, который политически несовместим с тем, что эти правительства должны делать для свих народов", - заявил он.

"На протяжении длительного времени мы - я имею в виду коллективный Запад, США и другие страны - наблюдали за тем, как Китай использует интернациональные средства - ВТО и ООН, которые, как мы рассчитывали, способствовали бы верховенству закону и демократии, - продолжал госсекретарь США. - И мы наблюдали за тем, как Китай использовал эти средства таким образом, которые не соответствовали этим целям. Китай набрал мощь и теперь Коммунистическая партия Китая предпринимает действия, которые представляют реальную угрозу для таких стран, как США".

Теги
СШАКитайСи Цзиньпин
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