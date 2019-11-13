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Второй Парижский форум мира завершил работу

Организаторы отобрали 10 проектов, которые получат финансовую поддержку

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Форум мира, который второй год подряд проходит во французской столице, завершил в среду свою работу. По итогам многочисленных встреч и семинаров организаторы отобрали 10 проектов, которые получат международную финансовую поддержку.

"Парижский форум мира предлагает платформу для проектов и инициатив, направленных на построение мира в будущем", - заявил генеральный директор форума Жюстен Ваисс, выступая на итоговой конференции. Он выразил уверенность, что это событие "закрепило [за ним] статус международного саммита, конференции высокого уровня и платформы для решений". "Решения больше не могут исходить от государств, они должны зарождаться в коалициях нижнего уровня", - пояснил он.

"Это зарождалось как эксперимент. Но на мой взгляд, он доказал свою работоспособность", - заявила председатель управляющего комитета форума Триша Шетти, отметив, что с первым форумом, который состоялся ровно год назад, главные сомнения были связаны со слишком большим разбросом тем и специфики тех или иных организаций, приглашенных к участию. "Наша цель - стать инкубатором для решений местного уровня, чтобы помочь им раскрыться шире", - добавила она.

Два из 10 отобранных жюри проектов (The Abidjan Principles и Rapid Response Mechanism for Higher Education in Emergencies) сосредоточенны на обеспечении доступа к образованию как за счет помощи государства, так и частных инвесторов. Вопросы климата затрагивают программы Sustainable cities Program и Global High Seas Treaty - первый сосредоточен на помощи местным властям приводить развитие городов в соответствие с повесткой ООН в области устойчивого развития, а второй - на создании международного соглашения по сохранению биоразнообразия в мировом океане. Участники инициативы Principles for inclusive peace разрабатывают новый подход к мирному урегулированию конфликтов.

Инициатива Model drug law West Africa консультирует власти западноафриканских государств по вопросам антинаркотического законодательства с учетом прав человека и заимствования лучших зарубежных решений. Ultra-poor graduation initiative мобилизует девелоперские компании для поддержки проектов по переселению наименее обеспеченных людей в достойные жилища. SADA"s Women cooperative помогает женщинам и девушкам, бежавшим из Сирии найти работу и интегрироваться в турецкое общество. Наконец, авторы проекта Festival a Sahel Ouvert предлагают организовать масштабный фестиваль, где представители культурной сферы и неправительственных организаций будут через театральные представления, кино, музыку и танцы продвигать повестку устойчивого развития, а также способствовать сохранению традиций и экономическому развитию.

Россия среди участников

Всего к конкурсу были допущены 114 из 700 проектов, присланных представителями более 100 стран. Среди отобранных для участия в конкурсе был и российский проект "Искусство диалога. Диалог Искусств", разрабатывавшийся под эгидой российско-французского форума гражданского общества "Трианонский диалог". Его главная цель заключается в продвижении культуры, как инструмента отражения политических тенденций и обнажения современных проблем, а также налаживания контакта между разными странами и народами, в первую очередь между Россией и Францией.

Ранее посол Франции в России Сильви Берманн сообщила журналистам, что на форуме представлены четыре российских проекта в сферах культуры, образования, экологии и высоких технологий. Среди них - "Рейтинг в защиту Земли", который оценивает воздействие предприятий на природные экосистемы. Посол отметила, что недавняя ратификация Россией Парижского соглашения по климату 2015 года придает актуальность этой инициативе. Второй проект - "Искусство диалога, диалог искусств". Борьбе общества с опасными недугами, такими как гепатит, ВИЧ, токсикомания и туберкулез, посвящен третий проект, нацеленный на поддержку некоммерческих организаций в области здравоохранения. Четвертый проект, посвященный новым технологиям, предложила "Лаборатория Касперского", которая также является партнером форума.

Теги
РоссияФранция
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