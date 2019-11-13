Моралес заявил, что ОАГ приняла участие в государственном перевороте в Боливии

БОГОТА, 13 ноября. /ТАСС/. Эво Моралес заявил, что Организация американских государств (ОАГ) приняла непосредственное участие в государственном перевороте, который произошел в Боливии. Соответствующее заявление он сделал в среду в эфире колумбийской радиостанции Uve Doble.

"Я очень доверял ОАГ, я сказал им провести подсчет голосов. К сожалению, ОАГ присоединилась к этому государственному перевороту", - сказал Моралес.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Эво Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления сторонники Месы организовали акции протеста.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он заявил, что покидает пост президента, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев. Во вторник Моралес прибыл в Мексику, власти которой предоставили ему политическое убежище.