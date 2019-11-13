Трамп рассказал о бегстве возможного преемника главаря ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Американские власти считают, что боевик, который должен был стать новым главарем террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сейчас вынужден спасаться бегством. Об этом заявил в среду журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Трамп констатировал, что военные США "уничтожили главаря и основателя" ИГ Абу Бакра аль-Багдади. "Мы также устранили номера второго (второго боевика в иерархии ИГ после аль-Багдади - прим. ТАСС). Мы следим за номером третьим. Он должен был стать номером один, но сейчас в бегах. Он спасается бегством, чтобы спасти свою жизнь, но мы нацелились на него", - добавил президент США.

27 октября президент Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны России заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.