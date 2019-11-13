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Трамп заявил, что у него с Эрдоганом давно сложились хорошие дружеские отношения

Президент США также отметил, что для него честь принимать лидера Турции и его супругу в Белом доме

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассказал в среду о хороших дружеских отношениях с находящимся с визитом в Соединенных Штатах турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

"Президент [Турции] и я были очень хорошими друзьями на протяжении долгого времени, почти с первого дня. Мы понимаем страны друг друга, мы понимаем, откуда мы", - сказал американский лидер в Белом доме в ходе встречи с Эрдоганом.

Трамп также отметил, что для него честь принимать президента Турции и его супругу в Белом доме. "Их очень уважают в их стране и в регионе. Посмотрим, что мы можем сделать, однако отношения хорошие", - добавил президент США.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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