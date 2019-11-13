СМИ: в Боливии за 23 дня протестов и беспорядков погибли восемь человек

ТАСС, 13 ноября. Не менее восьми человек стали жертвами насилия в Боливии в ходе протестов и беспорядков за последние 23 дня. Такие данные обнародовала в среду на своем сайте газета "Расон".

Согласно ее подсчетам, еще как минимум 20 человек в городах Кочабамба и Ла-Пас получили ранения. Генеральная прокуратура пообещала провести тщательное расследование всех случаев гибели людей и наказать виновных.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Эво Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Его главный соперник, экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления сторонники Месы организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку. Он объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев. Во вторник Моралес прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.