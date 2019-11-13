Глава Пентагона открыт для изменений в военной деятельности на Корейском полуострове

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что открыт для изменений в военной деятельности США на Корейском полуострове, если это поможет дипломатам в ситуации с КНДР. Об этом, как сообщило агентство Рейтер, глава Пентагона заявил в среду небольшой группе журналистов.

"Я думаю, что мы должны быть открыты для всего того, что дает возможность <...> нашим дипломатам сесть [за стол переговоров] с КНДР вместе с нашими южнокорейскими партнерами, чтобы переместить мяч вперед к урегулированию путем переговоров выдвинутых вопросов", - приводит агентство слова Эспера.