Моди сообщил, что провел прекрасную встречу с Путиным

Провели прекрасную встречу с президентом Путиным. В ходе наших переговоров мы рассмотрели весь спектр индийско-российских отношений. Индия и Россия активно сотрудничают в таких областях, как торговля, безопасность и культура. Наши народы выиграют благодаря нашим тесным связям. pic.twitter.com/mhftTWhsDq

"Провели прекрасную встречу с президентом Путиным. В ходе наших переговоров мы рассмотрели весь спектр индийско-российских отношений", - сообщил Моди в Twitter.

"Индия и Россия активно сотрудничают в таких областях, как торговля, безопасность и культура. Наши народы выиграют благодаря нашим тесным связям", - добавил премьер, пост которого был написан на английском и русском языках.

В ходе встречи Моди сказал Путину, что "с удовольствием" приедет в Москву на празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Моди отметил, что рад частым встречам с Путиным, на которых можно обсудить и двустороннюю проблематику, и вопросы международной повестки дня. Лидеры России и Индии встретились в Бразилиа на полях саммита БРИКС.