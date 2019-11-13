Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Моди сообщил, что провел прекрасную встречу с Путиным

Индия и Россия активно сотрудничают в таких областях, как торговля, безопасность и культура, отметил премьер страны

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в среду, что провел прекрасную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Провели прекрасную встречу с президентом Путиным. В ходе наших переговоров мы рассмотрели весь спектр индийско-российских отношений", - сообщил Моди в Twitter.

"Индия и Россия активно сотрудничают в таких областях, как торговля, безопасность и культура. Наши народы выиграют благодаря нашим тесным связям", - добавил премьер, пост которого был написан на английском и русском языках.

В ходе встречи Моди сказал Путину, что "с удовольствием" приедет в Москву на празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Моди отметил, что рад частым встречам с Путиным, на которых можно обсудить и двустороннюю проблематику, и вопросы международной повестки дня. Лидеры России и Индии встретились в Бразилиа на полях саммита БРИКС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияМоди, Нарендра
Реклама на ТАСС
Глава Минфина Турции назвал плодотворными переговоры между делегациями Турции и США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС