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Трамп разочарован заявлением Макрона о "смерти мозга" НАТО

Это "серьезное заявление", отметил глава Белого дома

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что он разочарован высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. Выступление главы вашингтонской администрации по итогам переговоров в Белом доме с турецким лидером Тайипом Эрдоганом при участии американских сенаторов транслировали новостные телекомпании США.

"Мы очень разочарованы заявлением, которое сделала Франция и имеет отношение к НАТО. Это серьезное заявление, которое сделала Франция пару дней назад", - сказал Трамп.

По мнению Трампа высказывания Макрона "весьма обеспокоили президента" Эрдогана. "Я не думаю, что он был очень доволен ими", - сказал глава Белого дома.

7 ноября Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу". Генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласились с оценкой Макрона о состоянии альянса.

Теги
СШАФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдМакрон, Эмманюэль
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