Эрдоган назвал недопустимым комментарий Макрона о ментальном здоровье НАТО

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал в среду недопустимым комментарий французского коллеги Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал в ходе встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и рядом американских сенаторов.

"Заявления Макрона недопустимы", - сказал Эрдоган, отвечая на просьбу прокомментировать слова французского президента.

7 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу". Генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Ангела Меркель не согласились с оценкой Макрона о состоянии альянса.