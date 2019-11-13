Трамп уверен, что США и Турция найдут решение по С-400 и F-35

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что ему удастся найти решение ситуации с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35 по итогам переговоров с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. С таким заявлением он выступил в среду перед журналистами в Белом доме.

"Для того мы и здесь, мы обсуждаем это, с нами тут замечательные сенаторы. Я думаю, что у нас множество альтернатив. Мы найдем какое-нибудь решение. Я прогнозирую, что мы найдем какое-нибудь решение с Турцией. Я думаю, что все получится хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как США планируют найти компромисс между закупками Турцией российских С-400 и поставками F-35.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телекомпании CBS сообщил о том, что Трамп заявит Эрдогану в ходе его визита в Соединенные Штаты о недопустимости присутствия российских С-400 на территории Турции, являющейся членом НАТО.

До этого сам Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с Трампом ЗРС С-400, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и истребители F-35. При этом турецкий лидер добавил, что Анкара готова рассмотреть предложение по поставкам ЗРК Patriot, если "условия будут подходящими". Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей ЗРК Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у Москвы.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.