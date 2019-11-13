Эрдоган указал Трампу на то, что сирийские курдские формирования являются "террористами"

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган указал в пятницу американскому коллеге Дональду Трампу, что курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) являются "террористической организацией". Об этом турецкий лидер сообщил в ходе переговоров с Трампом и рядом американских сенаторов в Белом доме.

"Говоря о СНС, вы упомянули курдов. Но это террористические организации, они являются ответвлением Рабочей партии Курдистана", - отметил Эрдоган.

Он также вновь заявил, что у Анкары нет проблем с курдами, и напомнил, что в Турции проживает много курдов, являющихся турецкими гражданами.

В среду Эрдоган и Трамп провели переговоры в Белом доме в формате тет-а-тет в закрытом для прессы режиме. Встреча двух президентов продлилась час и 15 минут.