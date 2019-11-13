В США заявили, что Трамп в беседе с послом при ЕС интересовался расследованием по Байдену

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Помощник временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора лично слышал разговор президента США Дональда Трампа с послом США при ЕС Гордоном Сондландом, в котором глава Белого дома интересовался готовностью властей Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом Тейлор рассказал в среду на первых публичных слушаниях по импичменту Трампа в Палате представителей Конгресса США.

"Мой помощник слышал, как президент Трамп в телефонном разговоре спрашивал посла Сондланда по поводу расследований. Посол Сондланд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы действовать. После звонка Трампа мой помощник спросил посла Сондланда, что президент Трамп думает по поводу Украины. Посол Сондланд ответил, что президента Трампа больше беспокоят расследования в отношении Байдена, проведения которых добивался Джулиани", - заявил дипломат.

Ему задали уточняющий вопрос, имеется ли в виду, что президента США больше беспокоило расследование против Байдена, чем судьба Украины. "Да, это так", - ответил дипломат.

Повод для импичмента

В США разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына Байдена Хантера на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в стремлении переизбраться на второй срок.