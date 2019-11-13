Германия поддерживает евроинтеграцию Северной Македонии

СКОПЬЕ, 13 ноября. /ТАСС/. Германия поддерживает присоединение Северной Македонии к Европейскому союзу. С данным заявлением выступил в среду министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, прибывший с визитом в Скопье, в ходе пресс-конференции со своим северомакедонским коллегой Николой Димитровым.

"Никто в ЕС не оспаривает европейскую перспективу Северной Македонии. Сегодня остается лишь воспользоваться помощью, как для Северной Македонии, так и для будущего в целом. К этому относится и наша помощь, которую мы хотим расширить. Наш призыв ясен: позвольте нам вместе идти по этому пути! Мы в вашем распоряжении", - заявил глава немецкого МИД, отметив, что Германия продолжает поддерживать евроинтеграцию Северной Македонии и Албании независимо от изменений в методологии расширения ЕС, инициированной Францией.

Ранее президент Северной Македонии Стево Пендаровски принимал участие в Форуме мира в Париже, где провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, предложившим новый порядок принятия стран в Европейский союз.