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Политический кризис в Боливии

Полиция не пустила членов партии Эво Моралеса в парламент Боливии

Несколько парламентариев вступили в противоборство с полицией, сообщила газета La Razon

ТАСС, 13 ноября. Члены боливийской партии "Движение к социализму", которую возглавляет экс-президент Эво Моралес, в среду не смогли попасть в здание парламента страны. Депутатов не пропустили сотрудники полиции, оцепившие здание, сообщила газета La Razon.

По словам экс-спикера Палаты сенаторов Адрианы Сальватьерры, начальник сил оцепления заявил ей, что ее не пропускают, потому что она "ушла в отставку". Издание указывает, что несколько парламентариев вступили в противоборство с полицией. В ходе стычки один из стражей порядка использовал против них слезоточивый газ, после чего депутаты отступили.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, победу на них одержал Моралес. Его главный соперник, экс-президент Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от главы государства уйти в отставку. Моралес объявил о ней 10 ноября, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также несколько министров и ряд парламентариев.

Во вторник Моралес прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя обязанности президента.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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