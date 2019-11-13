Экс-губернатор Массачусетса рассматривает возможность участия в выборах президента США

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Массачусетс Девал Патрик рассматривает возможность участия в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на двух лиц из окружения экс-губернатора.

Сроки официального объявления о его участии в предвыборной кампании пока не определены, но, по данным телекомпании, не исключено, что уже в предстоящий четверг 63-летний Девал Патрик - один из первых в США афроамериканцев, избранных на губернаторский пост - распространит заявление в соцсетях, а в пятницу подаст документы на регистрацию на участие в первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир. Он уже пропустил сроки регистрации для участия в первичных выборах в штатах Алабама и Арканзас.

В минувшую пятницу о намерении участвовать в предвыборной кампании заявил экс-мэр Нью-Йорка, 77-летний миллиардер Майкл Блумберг, подавший документы на регистрацию на первичных выборах в штате Алабама.

Сейчас в борьбе за выдвижение кандидатом на выборах президента США от Демократической партии активно участвуют бывший вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бизнесмен Эндрю Янг, миллиардер Том Стейер, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард. Они будут участвовать в предстоящих 20 ноября в Атланте (штат Джорджия) общенациональных теледебатах.

Старт предвыборной кампании в США будет дан 3 февраля в штате Айова, где пройдут первые в стране кокусы - собрания партийных активистов, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды. В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране первичные выборы, которые отличаются от предвыборных собраний тем, что на них избираются делегаты сразу на национальный съезд. Еще одно отличие собраний партийных активистов от первичных выборов в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями отдельных штатов.

Имя соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).