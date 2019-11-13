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Миссия ОБСЕ подтвердила завершение разведения сил у Петровского в Донбассе

Cтороны также уведомили ОБСЕ о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения на участке разведения

ВЕНА, 14 ноября. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтверждает завершение разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе в районе населенного пункта Петровское. Об этом сообщили в среду в пресс-службе международной организации.

"12 ноября миссия получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству [Украины] районов Донецкой области с уведомлением о том, что они завершили отвод сил и средств из согласованного участка разведения в районе Петровского, - говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ. - 13 ноября СММ получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых содержалось уведомление о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств из согласованного участка разведения в районе Петровского".

Кроме того, стороны уведомили ОБСЕ о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения на участке разведения, а также предоставили о них исходную информацию, в том числе географические координаты.

СММ ОБСЕ 9 ноября сообщила о начале разведения сил на участке Петровского. Наблюдатели миссии присутствовали в течение всего процесса разведения в последующие дни.

Завершение отвода сил и средств у Петровского финализировало процесс создания на линии соприкосновения в Донбассе трех зон безопасности. Договоренность об их создании достигнута представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик еще в сентябре 2016 года. Почти сразу удалось развести войска в первых двух пунктах, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки осуществить разведение возобновились только летом 2019 года: 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской, а в первых числах ноября - у Золотого.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является одним из условий для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), на котором в последнее время настаивает Украина.

Теги
Украина
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