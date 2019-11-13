Пытавшиеся захватить посольство Венесуэлы в Бразилии покинули дипмиссию

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, предпринявшие в среду утром попытку захвата посольства Боливарианской Республики в Бразилиа, покинули территорию дипмисии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил член Верхней палаты бразильского парламента, сенатор Телмариу Мота.

"Как нам сообщили, вторгшиеся на территорию посольства Венесуэлы покинули дипмиссию. Они вышли через черный ход, а их автомобили вывезут через главные ворота", - уточнил политик, возглавляющий спецкомиссию по Венесуэле верхней палаты парламента. "Закон восторжествовал", - подытожил он.

Ранее управление государственной безопасности администрации президента Бразилии сообщило, что "федеральные силы безопасности принимают меры в целях мирного разрешения ситуации и ее нормализации".

Рано утром в среду группа людей спортивного телосложения проникла на территорию посольства Венесуэлы в Бразилиа и попыталась захватить его. Некоторых захватчиков вытеснили из здания дипмиссии. К посольству потянулись сторонники левых политических сил Бразилии, выражающие поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Президент Бразилии Жаир Болсонару осудил вмешательство внешних игроков в ситуацию вокруг попытки захвата посольства Венесуэлы.