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Палестино-израильский конфликт

Число жертв израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 32

Среди погибших - трое подростков

ТАСС, 14 ноября. Не менее 32 человек стали жертвами ударов, нанесенных Израилем по сектору Газа. Об этом информирует в четверг агентство France Presse со ссылкой на заявление министерства здравоохранения палестинского анклава.

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В среду сообщалось, что в результате ударов Израиля по Газе за сутки погибли 26 человек, еще 80 получили ранения. Среди погибших - трое подростков.

Как отмечает France Presse, после этого жертвами израильских атак стали шесть проживавших в Газе членов одной семьи. Дополнительной информации не приводится.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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