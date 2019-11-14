Число жертв израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 32

ТАСС, 14 ноября. Не менее 32 человек стали жертвами ударов, нанесенных Израилем по сектору Газа. Об этом информирует в четверг агентство France Presse со ссылкой на заявление министерства здравоохранения палестинского анклава.

В среду сообщалось, что в результате ударов Израиля по Газе за сутки погибли 26 человек, еще 80 получили ранения. Среди погибших - трое подростков.

Как отмечает France Presse, после этого жертвами израильских атак стали шесть проживавших в Газе членов одной семьи. Дополнительной информации не приводится.