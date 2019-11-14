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Палестино-израильский конфликт

При израильских обстрелах сектора Газа погибли 34 палестинца

Более 100 человек оказались ранены

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. Жертвами израильских обстрелов сектора Газа со вторника стали 34 палестинца, еще 111 получили ранения. Такие данные приводит в четверг новостной портал Dunya Al Watan со ссылкой на Минздрав анклава.

Только минувшей ночью, когда в результате авиаудара в районе города Дейр-Балах был разрушен дом, погибли восемь арабов - члены одной семьи. В числе погибших, по данным палестинской стороны, есть женщины и дети.

Палестинские группировки и армия Израиля на протяжении двух дней обменивались ударами после того, как на рассвете 12 ноября в результате бомбардировки в секторе были убиты влиятельный командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ата и его супруга. За два дня из Газы по территории еврейского государства было выпущено свыше 400 ракет и минометных снарядов, израильские военные поразили десятки целей, в первую очередь принадлежащих радикалам объектов.

Минувшей ночью благодаря посредническим усилиям Египта была достигнута договоренность о прекращении огня. Перемирие в Газе вступило в силу в четверг в 05:30 по местному времени (06:30 мск), что, как передает агентство Мааn, подтвердил официальный представитель "Исламского джихада" Мусаб аль-Бураим. Между тем уже после достижения сделки по Израилю была выпущена одна ракета, а на территории еврейского государства трижды срабатывали сирены воздушной тревоги.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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