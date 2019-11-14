СМИ: Турция начала строительство военной базы на северо-востоке Сирии

ТАСС, 14 ноября. Турецкая армия приступила к оборудованию военной базы на северо-востоке Сирии, в зоне проведения Анкарой военной операции "Источник мира". Об этом в четверг сообщило агентство SANA.

По его данным, строительство ведется неподалеку от селения Аль-Хавас, расположенного южнее приграничного города Рас-эль-Айна.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.