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Асад: от основателя организации "Белые каски" избавились спецслужбы по указанию ЦРУ

Президент Сирии также отметил, что видит связь гибели Ле Мезюрье со смертями американского финансиста Джеффри Эпштейна и главаря"Аль-Каиды" Усамы бен Ладена

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Один из основателей неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье мог быть убит представителями спецслужб по указанию или при прямом участии ЦРУ. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

Он отметил, что видит связь гибели Ле Мезюрье со смертями американского финансиста Джеффри Эпштейна, главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена и предводителя террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. "Американский миллиардер Джеффри Эпштейн был убит несколько недель назад, и они сказали, что он покончил с собой в тюрьме. А он был убит, потому что знал очень много важных секретов, связанных с очень важными персонами в британском и американском режимах и, возможно, в других странах, - сказал Асад. - Сейчас убили главного основателя "Белых касок", он офицер и всю свою жизнь работал с НАТО в Афганистане, Косове, Ираке и Ливане".

"Мы и вы знаем, что они [представители организации "Белые каски"], естественно, часть "Аль-Каиды". Я полагаю, что эти люди, а также ликвидированные ранее бен Ладен и Багдади были убиты в первую очередь из-за того, что знали важные секреты. Они стали обузой после того, как исполнили свои роли. После того как они cыграли свою роль, появилась острая необходимость от них избавиться", - считает Асад.

По его мнению, смерть Ле Мезюрье - дело рук ЦРУ, которое самостоятельно или через спецслужбы других стран избавилось от основателя "Белых касок". "Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, о турецких и некоторых других в нашем регионе, это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы - ЦРУ", - заявил сирийский президент. "Очень вероятно, что турецкие спецслужбы выполнили эту работу по указанию иностранных спецслужб", - высказал он свое предположение.

"Возможно, основатель "Белых касок" усердно работал над книгой со своими мемуарами и о своей жизни, а это недопустимо. Это предположение, но очень серьезное предположение, так как другие версии для меня не убедительны сейчас", - заключил Асад.

Организация "Белые каски" (официальное название - "Сирийская гражданская оборона") создана на территории Сирии в 2014 году. Известность "Белым каскам" принесло размещение в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах якобы атак сирийского правительства и его союзников. При этом организацию неоднократно обвиняли в постановочном характере этих материалов.

Смерть британца

По информации турецкого телеканала NTV, тело 48-летнего Ле Мезюрье было обнаружено в понедельник на одной из улиц Стамбула рядом с его домом. Полицейские изучили записи с камер наружного наблюдения и выяснили, что ночью посторонние не входили в здание.

Следствие на данный момент считает наиболее приоритетной версию о том, что смерть наступила в результате падения с большой высоты - из окна или с балкона квартиры. Телеканал CNNTurk сообщил, что на лице и теле бывшего британского военного обнаружены порезы, зарегистрированы переломы конечностей.

Теги
СирияАсад, Башар Хафез
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