США подтвердили готовность защищать Республику Корея в случае военного конфликта

ТАСС, 14 ноября. Вооруженные силы США готовы защитить Республику Корея (РК) в случае внешней агрессии. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в четверг по итогам переговоров председателей объединенных комитетов начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи и Соединенных Штатов Пак Хан Ги и Марка Милли.

"Марк Милли подтвердил, что Вашингтон готов отреагировать на любую угрозу [безопасности] Корейского полуострова, используя весь военный потенциал ВС США", - цитирует агентство Yonhap текст заявления. Также стороны обсудили ряд вопросов безопасности в регионе и подчеркнули необходимость поддержания диалога, который призван продемонстрировать надежность и силу военного союза двух стран.

Между тем, по словам Милли, тема выхода Южной Кореи из соглашения об обмене разведданными с Японией затрагивалась лишь вскользь.

Конкретные результаты заседания 44-го совместного военного комитета РК и США будут представлены в пятницу на 51-м консультативном совещании по вопросам совместной безопасности, в котором примут участие министры обороны двух стран.

Соглашение о защите конфиденциальности при обмене военной информацией между Республикой Корея и Японией (GSOMIA) было подписано в ноябре 2016 года. Из-за обострения двусторонних отношений с Токио Южная Корея решила не продлевать действие договора. Срок его действия истечет 23 ноября текущего года. Отношения Сеула и Токио резко ухудшились из-за проблемы с выплатами компенсаций южнокорейским работникам, чей подневольный труд Япония использовала во время Второй мировой войны.

После Корейской войны 1950-53 годов Южная Корея передала США право управления своими войсками для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Право командования войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления во время вооруженного конфликта до сих пор остается у Вашингтона.