МИД КНДР назвал уловкой предложение США о проведении нового раунда переговоров

ПХЕНЬЯН, 14 ноября. /ТАСС/. МИД КНДР назвал поступившее от США предложение о проведении нового раунда переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова уловкой, направленной на то, чтобы выиграть время. Об этом говорится в заявлении посла по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиля, текст которого опубликовало в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"[Стивен] Биган, спецпредставитель Госдепартамента США по политике в отношении КНДР, направил нам через третью страну сообщение с надеждой на то, что КНДР и США снова встретятся в декабре для переговоров, - отмечается в заявлении. - Но я интуитивно чувствую, что США не готовы дать нам удовлетворительный ответ и их предложение о диалоге с нами - это уловка, чтобы выиграть время через организацию встречи КНДР и США".

Ким Мён Гиль заявил, что Пхеньян готов к переговорам с Вашингтоном в любом месте и в любое время.

"Если существует вероятность разрешения имеющихся проблем с помощью диалога, то мы готовы к проведению переговоров с США в любом месте и в любое время", - говорится в заявлении Ким Мён Гиля. Он также подчеркнул, что если Вашингтон все же не решится снять наложенные на Пхеньян ограничения и не откажется от враждебной политики, то решение взаимных проблем будет невозможно.