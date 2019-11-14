Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

МИД КНДР назвал уловкой предложение США о проведении нового раунда переговоров

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль также подчеркнул, что Пхеньян готов к переговорам с Вашингтоном в любом месте и в любое время

ПХЕНЬЯН, 14 ноября. /ТАСС/. МИД КНДР назвал поступившее от США предложение о проведении нового раунда переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова уловкой, направленной на то, чтобы выиграть время. Об этом говорится в заявлении посла по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиля, текст которого опубликовало в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"[Стивен] Биган, спецпредставитель Госдепартамента США по политике в отношении КНДР, направил нам через третью страну сообщение с надеждой на то, что КНДР и США снова встретятся в декабре для переговоров, - отмечается в заявлении. - Но я интуитивно чувствую, что США не готовы дать нам удовлетворительный ответ и их предложение о диалоге с нами - это уловка, чтобы выиграть время через организацию встречи КНДР и США".

Ким Мён Гиль заявил, что Пхеньян готов к переговорам с Вашингтоном в любом месте и в любое время. 

"Если существует вероятность разрешения имеющихся проблем с помощью диалога, то мы готовы к проведению переговоров с США в любом месте и в любое время", - говорится в заявлении Ким Мён Гиля. Он также подчеркнул, что если Вашингтон все же не решится снять наложенные на Пхеньян ограничения и не откажется от враждебной политики, то решение взаимных проблем будет невозможно.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
СМИ: члена партии экс-президента Боливии избрали спикером нижней палаты парламента
Утверждение кандидатуры Серхио Чоке на пост спикера стало возможным после того, как сторонникам Эво Моралеса удалось попасть в здание парламента, куда их не пропускали сотрудники полиции с 11 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС