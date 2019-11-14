СМИ: эмир Кувейта принял отставку правительства

ТАСС, 14 ноября. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принял отставку правительства страны, прошение о которой было подано на имя главы государства в четверг премьер-министром эмирата. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, глава эмирата принял отставку кабмина и поручил министрам исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Кувейтский премьер шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах подал в четверг прошение об отставке. Вместе с главой кабинета прошения об отставке написали все члены правительства эмирата.

Как заявил официальный представитель кувейтского правительства, отставка действующего кабинета министров направлена на "реорганизацию его работы".

Со своей стороны спикер Национального собрания (парламента) страны Марзук аль-Ганим выразил уверенность в том, что в настоящее время "у эмира Кувейта нет намерений распускать законодательный орган страны, кувейтский парламент".