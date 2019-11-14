Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Bloomberg: в США экс-губернатор Массачусетса присоединился к президентской гонке

Девал Патрик присоединяется к президентской гонке, чтобы создать более устойчивую "американскую мечту"

ТАСС, 14 ноября. Бывший губернатор штата Массачусетс Девал Патрик вступил в борьбу за участие в выборах президента США в 2020 году от Демократической партии. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, в видеообращении 63-летний Девал Патрик - один из первых в США афроамериканцев, избранных на губернаторский пост, - заявил, что присоединяется к президентской гонке, чтобы "построить лучшую, более устойчивую, более инклюзивную "американскую мечту" для будущих поколений".

Ожидается, что Патрик подаст документы для регистрации на участие в первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир в четверг или пятницу.

В минувшую пятницу экс-мэр Нью-Йорка, 77-летний миллиардер Майкл Блумберг, подавший документы на регистрацию на первичных выборах в штате Алабама, также выразил желание участвовать в предвыборной компании.

Имя соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента станет известно на национальном съезде Демократической партии, который пройдет 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
Президент Молдавии привел к присяге правительство во главе с Ионом Кику
Церемония прошла в присутствии журналистов в администрации президента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС