Трамп считает, что достиг прогресса по С-400 на переговорах с Эрдоганом

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что добился прогресса по вопросу о российских зенитных ракетных системах С-400 на переговорах с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом его советник Келлиэнн Конуэй заявила в четверг в интервью телекомпании Fox News, отвечая на вопрос о том, удалось ли Трампу преуспеть в возвращении Турции в орбиту НАТО и в решении проблемы С-400.

"Президент полагает, что добился [прогресса], и именно поэтому он считает столь важными встречи с лидерами разных государств, с лидерами стран НАТО, в частности Турции, - сказала она. - Он обсуждал с президентом Эрдоганом закупку Турцией этой системы ПВО у России, а также обсуждал вопрос о том, что мы совместно производим военную технику на миллиарды долларов, и вопрос о том, что сделала Турция для разгрома [террористической] группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)"