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В Иране заявили, что никогда не пойдут на переговоры по ракетной программе

Тегеран продолжит наращивать свои оборонные способности, отметил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами

ТЕГЕРАН, 14 ноября. /ТАСС/. Ракетная программа Ирана никогда не станет предметом переговоров. Об этом, как сообщает агентство Fars, в четверг заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Это никогда не произойдет", - ответил он на вопрос журналиста о возможном начале Ираном в связи с санкционным давлением переговоров по ракетной программе. Командующий КСИР добавил, что "Иран продолжит наращивать свои оборонные способности".

По его словам, "ракетная программа является красной чертой, поэтому она не будет включена в переговорный процесс". "Мы не прекратим и не свернем ее", - отметил Салами.

Иран с 1990-х годов занимается развитием своей ракетной программы. Определенных успехов он добился в разработке баллистических ракет. При этом Тегеран отказывается вести переговоры по ограничению ракетной отрасли, мотивируя это тем, что у его соперников в регионе тоже приняты на вооружение баллистические ракеты.

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Иран
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