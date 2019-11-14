Асад: война в Сирии не может быть закончена благодаря работе Конституционного комитета

ТАСС, 14 ноября. Война на территории Сирии не может быть закончена только лишь посредством деятельности Конституционного комитета, который работает над формированием нового основного закона страны. Такое мнение, как передало агентство SANA, выразил в четверг сирийский президент Башар Асад.

"Война в Сирии возникла не из-за разногласий по конституционным вопросам", - отметил он. По словам Асада, вооруженный конфликт начался из-за усиления влияния террористических группировок и завершится только с уничтожением террора в стране.