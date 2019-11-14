ЕК получила отказ Великобритании назначать кандидата на пост британского еврокомиссара

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение письма британского правительства с отказом определять кандидата на пост британского еврокомиссара в ЕК до парламентских выборов 12 декабря. Об этом сообщила на брифинге в четверг представитель Еврокомиссии.

"Еврокомиссия в настоящий момент изучает все легальные возможности и юридические пути, которые должны позволить начать работу нового состава ЕК с 1 декабря", - заявила она.

Великобритания получила новую отсрочку в процессе выхода из ЕС (Brexit) с 31 октября до 31 января 2020 года. В этой связи, по существующим европейским нормам, она, оставаясь полноправным членом Евросоюза, обязана назначить своего представителя на пост одного из членов нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен, которая должна была начать работу с 1 ноября.

Однако начало работы ЕК было отсрочено в том числе из-за того, что Европарламент отклонил кандидатов в еврокомиссары от Франции, Венгрии и Румынии. Новая Еврокомиссия может приступить к исполнению своих обязанностей только после того, как завершится процесс утверждения всего ее состава. Сейчас Еврокомиссия фон дер Ляйен должна приступить к работе с 1 декабря, однако для этого необходимо найти юридическую уловку, которая позволит Еврокомиссии начать работу без участия еврокомиссара от одной из стран Евросоюза.