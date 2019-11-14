Нацсовет Украины по ТВ назначил новую проверку NewsOne за "антиукраинские" высказывания

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Нацсовета.

"14 ноября Нацсовет назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа - спутниковый телеканал NewsOne", - отметили в пресс-службе.

Такое решение, по ее данным, принято на основании мониторинга эфира 5 ноября. В этот день, пояснили в Нацсовете, была трансляция передачи "Я так думаю" с ведущим Русланом Коцабой, в которой "звучали высказывания, имеющие признаки нарушения заказчиком законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".

Среди высказываний, в частности, было утверждение о "незаконном обогащении евромайдановских барыг". Кроме того, в эфире прозвучало утверждение о том, что "восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб". Автор назвал это " правдой, которую некуда девать". "Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском, киевские власти должны признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности", - цитирует Нацсовет реплики, прозвучавшие во время телепередачи.

Пресс-служба отметила, что по результатам проверки Нацсовет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение.

Ранее Национальный совет обратился в суд с целью аннулировать лицензию на вещание NewsOne, после чего Окружной административный суд Киева открыл соответствующее дело.

Месяц назад Верховная рада приняла постановление о расследовании смены собственников трех телеканалов - NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Телеканалы обратились к международному сообществу с просьбой защитить СМИ от давления властей. На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована электронная петиция с просьбой к главе государства вернуть лицензии указанным телеканалам.