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Палестино-израильский конфликт

Израильская ПВО перехватила запущенную из сектора Газа ракету

Ранее вступило в силу соглашение о прекращении огня

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Израильская система противовоздушной обороны перехватила в четверг вечером, через 12 часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня, запущенную из сектора Газа по Израилю ракету. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены воздушной тревоги сработали в районах, прилегающих к сектору Газа. Одна ракета была запущена из сектора Газа по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в распространенном военными заявлении.

В четверг в 05:30 по местному времени (06:30 мск) вступило в силу соглашение о прекращении огня. О нем была достигнута договоренность в Египте после двух суток интенсивных обменов ударами между палестинской группировкой "Исламский джихад" и израильскими военными. Это уже второй ракетный обстрел территории Израиля после начала перемирия: около полудня 14 ноября из Газы были выпущены пять ракет, две из них были перехвачены, остальные разорвались в незаселенной местности. Израильские военные не сообщали об ответном ударе на этот залп.

По данным армии Израиля, с утра 12 ноября, когда начался последний виток противостояния, радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю не менее 450 ракет, большинство из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В ответ израильские военные поразили десятки целей группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.

По данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов в секторе погибли более 30 человек. В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что "около 20 из них были террористами, запускавшими ракеты".

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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